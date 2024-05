A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) elogiou hoje o “excelente” trabalho do Clube Desportivo 1º de Maio, nomeadamente na área da formação.

“É uma coletividade com uma presença muito forte na Cidade do Funchal e quero felicitar o excelente trabalho feito, sobretudo, na área da formação”, salientou Cristina Pedra durante a cerimónia de entrega de prémios referente ao Torneio Professor Eleutério de Aguiar que decorreu em simultâneo com as celebrações dos 99 anos do clube que foi fundado a 1 de maio de 1925.

A autarca reiterou a aposta do Município do Funchal no apoio ao Clube, aos jovens atletas, ao desporto, no âmbito Programa Jovem Atleta que, este ano, passou de 15 euros para 20 euros, por atleta até aos 15 anos, além de sublinhar o apoio que é dado ao abrigo do associativismo.

Neste particular, Cristina Pedra, assumiu o compromisso da autarquia, dentro do apoio ao associativismo, ajudar o Clube a “comemorar dignamente” os 100 anos, no próximo ano.