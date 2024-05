Chaves regressa à II Liga de futebol após duas épocas no escalão principal

O Desportivo de Chaves viu hoje confirmada a despromoção à II Liga portuguesa de futebol, após duas épocas consecutivas no escalão principal, ao perder por 1-0 frente ao Famalicão, no encontro inaugural da 33.ª jornada.

Com o lanterna-vermelha Vizela já despromovido na jornada anterior, o emblema transmontano, 17.º e penúltimo classificado, com 23 pontos, viu hoje consumada descida ao segundo escalão, ao ser derrotado no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Apenas uma vitória evitava a despromoção imediata dos flavienses, que ficariam a dois pontos do ‘rival’ Portimonense, equipa que ocupa a 16.ª posição, que dá acesso ao play-off de manutenção, com 28, e que joga no sábado com o Rio Ave, no Algarve, em partida agendada para as 15:30.

Com a derrota em casa frente ao Famalicão, numa altura em que estão apenas três pontos em disputa, todas as hipóteses caíram por terra e o Desportivo de Chaves viu, assim, confirmado o regresso à II Liga.

O emblema ‘azul-grená’ vai encerrar um ciclo de duas épocas consecutivas na elite do futebol português com uma visita ao campeão Sporting, na 34.ª e última jornada da temporada 2023/2024, em data e hora a agendar.

Depois de três épocas arredado, o Desportivo de Chaves assegurou a quarta subida à I Liga portuguesa de futebol no final da temporada 2021/2022, sob o comando técnico de Vítor Campelos, depois de eliminar o Moreirense, na altura antepenúltimo classificado do primeiro escalão, no play-off.

Impedido de participar nas competições europeias, o emblema flaviense procurou ultrapassar o recorde pontual do clube na I Liga no regresso à competição, objetivo delineado pelo ‘timoneiro’ Vítor Campelos, mas acabou por terminar a época 2022/2023 no sétimo posto, com 46 pontos, menos um do que em 2017/18.

Em 18 participações no escalão principal, os transmontanos atingiram a glória na década de 1980, quando, na temporada 1986/1987, alcançaram o quinto lugar e a qualificação inédita para a antiga Taça UEFA. Em 1989/1990, seguiu-se novo quinto lugar, repetindo a melhor classificação entre os ‘grandes’.