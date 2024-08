O piloto italiano venceu a super especial da Avenida do Mar, que abriu a edição 85 do Rali Vinho Madeira. ‘Campelli é o primeiro líder’ é a manchete da capa do JM Desporto deste dia em que a prova rainha do automobilismo madeirense vai para a estrada.

’Portugal de bronze no judo’ é o destaque para o feito de Patrícia Sampaio, que ontem conquistou a primeira medalha lusa nos Jogos Olímpicos de Paris.

Nacional, ‘Matheus Dias no meio campo’, uma notícia avançada pelo JM que foi agora confirmada pelo clube alvinegro.

E no Marítimo, ‘Pedro Empis reforça a defesa’. Estes são os títulos, há mais para ler na edição.