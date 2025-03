A Câmara Municipal da Ribeira Brava recebeu, a equipa de futebol sénior do Clube Desportivo da Ribeira Brava no Salão Nobre, numa cerimónia de homenagem pela conquista do Campeonato Regional.

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, sublinhou a importância desta conquista para o concelho, referindo que esta vitória não só enaltece o trabalho árduo dos atletas e da equipa técnica, mas também reflete o investimento contínuo do clube no desenvolvimento do desporto local.

Para assinalar a ocasião, o presidente entregou uma Medalha do Município ao treinador e uma salva comemorativa ao presidente do clube, destacando que, na última reunião de câmara, tinha sido aprovada, por unanimidade a atribuição da Medalha de Mérito Desportivo ao clube. Acrescentou ainda que a decisão de conceder esta distinção ao Clube Desportivo da Ribeira Brava não se deve apenas a este título, mas também ao seu percurso e ao impacto positivo que tem na formação dos jovens atletas.

“Foi uma honra recebê-los nesta cerimónia e desejamos que estas conquistas se repitam. Este é um ano especial para mim, pois estou prestes a concluir o meu mandato na Câmara e saio com o clube da minha terra como campeão regional. É mais uma vitória para este concelho, que tem uma forte tradição no futebol”, salientou o autarca.

A sessão contou com a presença do executivo, assim como dos jogadores, equipa técnica e direção do clube.

“A Câmara Municipal da Ribeira Brava reforça assim o seu compromisso com o desporto e com o desenvolvimento das atividades desportivas no concelho, reconhecendo e valorizando o talento e a dedicação dos seus atletas”, pode ler-se ainda em comunicado enviado.