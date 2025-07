Bom dia!

O Marítimo contestou na Federação a vitória de João Jacinto na Volta à Madeira em Bicicleta. E diz ter provas que Bruno Maceiras, que no último dia liderava a competição com um segundo de vantagem sobre o alvinegro João Jacinto, cortou a meta a 48 centésimos do adversário, e não dois segundos, como foi oficialmente registado. A Associação de Ciclismo não comenta polémica.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Marítimo, Vítor Matos insiste no trabalho físico. No Nacional, avançado Ruan mostra potencial na pré-época. Já no Brasil, Leonardo encosta no líder mas rejeita euforia.

Saiba ainda que Gastromadeira fecha época no Top 5 de Portugal no pool português. Nas provas individuais, Miguel Silva alcançou o bronze na 1.ª Divisão. Nuno Barros venceu na 3.ª.

Não perca também o automobilismo. Rali da Madeira com quase 100 pré-inscrições. Prova que vai para a estrada no final do mês perde classificativas em Câmara de Lobos, mas ganha mais espaço na Ponta do Sol.



