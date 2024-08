Braga empata com Servette no arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Europa

O Sporting de Braga empatou hoje 0-0 frente aos suíços do Servette, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, deixando tudo em aberto para o segundo jogo.

Em Braga, a equipa de Daniel Sousa, que na ronda anterior eliminou os israelitas do Maccabi Petah Tikva, não conseguiu aproveitar o fator casa para se adiantar na eliminatória, que vai ser decidida em 15 de agosto, na Suíça.

O vencedor desta ronda vai defrontar no play-off a equipa que triunfar no embate entre os turcos do Trabzonspor e os austríacos do Rapid Viena, que hoje venceram fora por 1-0, na luta por um lugar na fase de liga da segunda competição da UEFA.