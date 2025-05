Em contagem decrescente para os grandes jogos, o Continente coloca à venda os bilhetes para todos os que quiserem garantir o seu lugar na hora de assistir aos confrontos decisivos do futebol feminino. A marca retalhista que patrocina as seleções nacionais de futebol em Portugal disponibiliza os bilhetes para o jogo final da Taça de Portugal Feminina e para o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, no Continente Online e nas lojas aderentes.

Amanhã, dia 17 de maio, a equipa feminina de futebol do Benfica disputa a final da Taça de Portugal, frente ao Torreense, às 15h00, no Estádio Nacional do Jamor. Os bilhetes estão disponíveis pelo valor de 5 euros, com 50% de desconto em Cartão Continente.

No dia 3 de junho, às 18h00, o Estádio do Marítimo, no Funchal, vai ser palco de um espetáculo imperdível entre as seleções femininas de Portugal e da Bélgica. Por apenas 3 euros, os clientes Continente poderão assistir a esta competição, e usufruir também de 50% de desconto em cartão.