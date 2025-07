Decorreu há instantes o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Benfica vai medir forças com os franceses do Nice, equipa que terminou no 4.º lugar do campeonato gaulês na época anterior.

O Fenerbahçe de José Mourinho terá de enfrentar o Feyenoord.

Os jogos desta fase de qualificação estão marcados para 5 e 6 de agosto (primeira mão) e 12 de agosto (segunda).

O play-off disputa-se a 19 e 20 de agosto (primeira mão) e 26 e 27.

Sorteio do caminho das ligas:

Brann/Salzburgo - Club Brugge

Rangers/Panathinaikos - Viktoria Plzen/Servette

Nice-Benfica

Feyenoord-Fenerbahçe