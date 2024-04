Ben Dhiman confirma vitória no MIUT

O atleta norte-americano de elite confirmou a vitória no trajeto mais longo do MIUT, de 115 quilómetros.

Com o tempo de 13 horas, 52 minutos e 46 segundos, Ben foi o mais rápido, seguindo-se o norueguês Sebastian Krogvig, com o tempo de 14 horas, 12 minutos e 54 segundos. A fechar o pódio masculino, ficou o francês Martin Kern, com a marca de 14 horas, 15 minutos e 23 segundos.