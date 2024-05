A candidatura do BE à Assembleia Legislativa da Madeira reuniu com uma delegação da Associação Nacional de Professores que trouxe várias preocupações à discussão.

Desde logo, a exigência de que os professores se vinculem ao fim de três anos de contrato, “tal como o BE vem a defender há anos”. Por outro lado, foi abordada a necessidade de garantir a eliminação das quotas para acesso ao 5.° e o 7.° escalão e a continuação da recuperação do tempo de serviço congelado nos anos da ‘troika’, “propostas que a candidatura do BE incluiu no manifesto eleitoral”.

A Associação demonstrou preocupação pela escassez de professores em algumas disciplina e teme que possa vir a existir falta de docentes em consequência de concursos que serão abertos no continente português e que poderão levar a que muitos destes profissionais optem por regressar às suas terras. Esta é uma preocupação partilhada pela candidatura do BE sendo que, no Parlamento, já questionou o secretário da educação sobre esta questão “que não mereceu qualquer atenção por parte do titular da pasta”.

“Por fim, o Bloco de Esquerda congratula-se com o facto de, após tantos anos de luta dos professores e das suas organizações, o PSD Madeira, que não resolveu estes problemas, dizer agora, em campanha eleitoral, que vai resolver todas estas questões. O Bloco de Esquerda será, no Parlamento, a garantia que estas promessas serão respeitadas e nunca abdicaremos da defesa dos direitos de todos os profissionais da educação”, remata.