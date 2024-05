“É lamentável que Miguel Albuquerque faça bandeira com uma medida que já existe há anos, nomeadamente, o suplemento remuneratório para as ajudantes domiciliárias da RAM”.

Quem o afirma é o JPP que lamenta ainda que Miguel Albuquerque “tenha prometido o aumento do valor do pagamento ao Km, para um valor digno, mas não o fez”, para as ajudantes que têm de utilizar o seu veículo pessoal para se deslocarem.

“Albuquerque deveria, isso sim, perceber quais as condições de trabalho destas ajudantes domiciliárias, quantos idosos estão em lista de espera e quantos precisam de aumentar o número de dias de apoio, e cumprir a promessa feita de contratar mais profissionais da área, valorizando verdadeiramente o trabalho destas profissionais”, aponta o partido.

O JPP recorda a promessa de contratar mais ajudantes domiciliárias para o apoio aos idosos. “O atual número de ajudantes domiciliarás é claramente insuficiente, para além de muitas terem problemas de saúde associados à profissão. Mas sobre isto, o Governo de Miguel Albuquerque nada diz”, refere.

Da mesma forma, a promessa de criação de centros de noite, também já assumido publicamente por diversas vezes como uma resposta social para os idosos, até à data, continua por cumprir, aponta.

“O JPP lamenta a postura deste executivo que, sem capacidade de resposta para os problemas dos idosos, faz manchetes com medidas já em vigor, mostrando que, para Albuquerque, sobrepõe-se a agenda eleitoral ao invés da criação de novas medidas que dignifiquem os profissionais de apoio aos idosos e permitam criar respostas que se adequem, verdadeiramente, às suas reais necessidades”, sublinha.

“Esta não é a primeira vez que Miguel Albuquerque tem esta atitude de prometer a valorização desta profissão. Já em 2019 organizou uma festa/convívio na Quinta Vigia para as ajudantes domiciliárias e prometeu o mesmo, ou seja, ‘rebuçados’ em troca de votos”, reforça, desafiando Albuquerque a deixar a “demagogia e a se comprometer, verdadeiramente, com as ajudantes domiciliárias: por um lado, contratando mais profissionais e, por outro, na melhoria das suas condições de trabalho, onde se inclui um melhor vencimento”.