Ben Dhiman à procura da vitória nos 115 km do MIUT

Ben Dhiman e Miguel Arsénio, dois dos atletas de elite, estão a protagonizar a grande ‘luta’ pela vitória nos 115 km do Madeira Island Ultra-Trail, tendo o ‘duelo’ entre o português e o norte-americano animado a madrugada do MIUT.

Conforme informa uma nota enviada à redação, depois de tempo seco no início da prova, em Porto Moniz, os atletas encontraram chuva, nevoeiro, vento e frio a partir dos Estanquinhos. Neste momento, com 74,2 km já percorridos, é o norte-americano Ben Dhiman quem lidera a prova dos 115 km e a ganhar terreno ao português Miguel Arsénio, que chegou a estar na liderança.

Na passagem pelo primeiro posto de controlo, no Fanal, após 14.5 km de prova, Ben Dhiman (ASICS) seguia na liderança com o tempo de 01:37:18 horas. Depois o francês Arthur Joyeux Bouillon e o norte-amaricano Jeff Mogavero, os dois atletas do On Running, em 2.º e 3.º lugar, respectivamente. O primeiro português a passar pelo Fanal foi o madeirense Luís Fernandes (Ludens Clube de Machico) a 1:28 minutos do líder, logo seguido de Miguel Arsénio (SportHG).

Já no segundo posto de controlo, no Chão da Ribeira, Ben Dhiman manteve a liderança, mas Miguel Arsénio ‘passou’ em 2.º lugar, quase lado-a-lado com o norte-americano. Com 22.4 km percorridos, o atleta da ASICS levava 02:22:32 horas de prova, seguido do português. Em terceiro surgia o francês Martin Kern (Arc’teryx) a apenas sete segundos.

A luta ao segundo manteve-se entre Ben Dhiman e Miguel Arsénio na passagem pelo terceiro posto de controlo, nos Estanquinhos, mas com ligeira vantagem para o português, o primeiro a passar, por apenas 5 segundos. O norte-americano Jeff Mogavero subia, entretanto, ao 3.º lugar, a 01:44 minutos do líder.

Na passagem pela Encumeada, Ben Dhiman já tinha recuperado a liderança, ficando com 59 segundos de vantagem sobre Miguel Arsénio. O norte-americano tinha percorrido 48.4 km em 05:31:00 horas. O norueguês Sebastian Krogvig subiu, entretanto, ao 3.º lugar da classificação, já a 09:24 minutos da liderança.

No posto de controlo do Curral das Freiras, com 63.2 km percorridos, mais de metade do percurso, o português Miguel Arsénio (07:22:30 horas de prova) passou em 1.º lugar e com 02:38 minutos de vantagem sobre o norte-americano Ben Dhiman.

No 3.º lugar continuava o norueguês Sebastian Krogvig, atleta da Dynafit, (07:40:11 horas de prova). Martin Kern (Arc’teryx) é o melhor francês na prova masculina, em 4.º lugar (07:42:29).

Mas nova reviravolta na passagem pelo posto de controlo da Casa do Pico Ruivo, com Ben Dhiman a seguir novamente na liderança. O atleta norte-americano passou às 09:18:54 (74,2 percorridos de 115), levando já grande vantagem sobre Miguel Arsénio, que está já a 17:01 minutos do 1.º classificado. O português desceu para o 3.º lugar. O 2.º classificado é agora Sebastian Krogvig, a 15:31 minutos de Ben Dhiman.

Francesa Anne-Lise Rousset na frente em femininos

Em femininos, a francesa Anne-Lise Rousset Séguret (SCOTT) foi a primeira a passar pelo Fanal após 01:52:37 horas de prova. A também francesa Fiona Porte (La Sportiva) estava em 2.º lugar (01:53:08) e a italiana Martina Valmassoi na 3.ª posição (01:54:15).

A atleta da SCOTT manteve a liderança na passagem por Chão da Ribeira, com 02:44:48 horas de prova, mas Martina Valmassoi subiu ao 2.º lugar (02:46:32), com Fiona Porte a descer para 3.ª (02:47:37).

Na passagem pelos Estanquinhos mudança na liderança nos femininos. A italiana Martina Valmassoi passou para a liderança, com 04:26:43 horas em 32.7 km de prova. Anne-Lise Rousset Séguret desceu para o 2.º lugar (04:27:54). Fiona Porte desistiu.

Mas a francesa Anne-Lise Rousset Séguret recuperou a frente da corrida na passagem pela Encumeada, no entanto quase com o mesmo tempo que Martina Valmassoi, 06:33:31 e 06:33:34 horas, respectivamente, em 48.4 km de prova. A espanhola Maite Maiora (Team Vibram) estava em 3.º lugar, mas já a uma grande distância, mais de 20 minutos, das duas primeiras classificadas.

Ramon Manetsch comanda prova de 85 km

Às 7 horas deste sábado começou, em São Vicente, a prova dos 85 km do Madeira Island Ultra-Trail. O líder é o suíço Ramon Manetsch (Salomon Switzerland), que chegou ao primeiro posto de controlo, na Ribeira Grande, em 52:05 minutos (10.3 km desde a partida). O francês Damien Boston é 2.º classificado e o espanhol Jordi Gamito Baus 3.º.

O domínio é suíço também nas atletas femininas. Ariane Wilhelm está em 1.º lugar (tempo de 01:01:24 horas), com vantagem sobre a canadiana Julie Lesage e a espanhola Sílvia Puigarnau.

Nos trilhos está já em andamento a prova dos 60 km, que começou às 9 horas na Boaventura.

Ainda este sábado, a partir das 12 horas, terá início no Monte, Funchal, a prova de 42 km. Já no domingo, 28 de Abril, começa no Porto da Cruz, às 8 horas da manhã, a prova com a distância mais curta, 16 km.

Em todas as provas a meta fica instalada em Machico, onde também vai decorrer, domingo, 28 de Abril, a cerimónia de entrega de prémios, a partir das 12h30.

A Região Autónoma da Madeira é o palco de todas as atenções no trail running este fim-de-semana. O MIUT é uma das provas fundadoras do World Trail Majors, o novo circuito mundial desta modalidade desportiva. O evento organizado pelo Clube de Montanha do Funchal é composto por provas em cinco distâncias: 115 km, 85, 60, 42 e 16.