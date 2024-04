Bom dia!

Marcy Gonçalves regressou a Portugal e logo assumiu a braçadeira de capitã ao serviço das ‘encarnadas’. Já ergueu a Taça Vítor Hugo e a Taça de Portugal, sublinhando que a equipa está agora focada na conquista do título nacional.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o automobilismo. Canha duvida da realização do Rali no Porto Santo. O dirigente vinca que não altera a data da Rampa do Paul do Mar e não acredita que a ‘ilha dourada’ tenha um rali em novembro.

No futebol, Ronaldo apoia candidatura saudita ao Mundial e hoje é dia de dérbi. Benfica e Sporting querem o Jamor. A segunda mão do dérbi das meias-finais da prova rainha realiza-se hoje. Os leões entram em vantagem (2-1).

