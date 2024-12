Badminton: Tiago Berenguer deu luta mas foi afastado da final do europeu sub-19

Tiago Berenguer foi afastado hoje da final do campeonato europeu de badminton sub-19 ao perder por 2-1 diante do polaco Mateusz Golas, apontado à partida como o favorito para vencer o torneio que está a decorrer em Ibiza, Espanha.

O madeirense, de 16 anos, oitavo cabeça de série, cedeu o primeiro set por 18-21. Mas o mais jovem campeão nacional absoluto voltou a oferecer muita luta no set seguinte e empatou a contenda com um parcial de 21-18.

No derradeiro set, o líder do ranking europeu e mundial da categoria, dois anos anos mais velho, acabou por levar a melhor e fechar a partida com 21-10.

Berenguer, campeão sub-15 e ‘vice’ em sub-17, regressa assim à Madeira com a medalha de bronze nos sub-19.