Apesar de ter rejeitado a proposta do Nacional, Carlos Daniel vai continuar a exercer a sua profissão na Madeira.

É uma notícia que o JM já acompanha desde esta manhã e que teve um desfecho feliz para as partes.

Com efeito, o futebolista chegou a acordo com o Marítimo, já se encontra no Algarve e deve ser apresentado em breve.

Carlos Daniel apontou golos importantes na caminhada que levou os alvinegros à I Liga.