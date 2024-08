O Nacional assegurou a contratação do avançado brasileiro Isaac Tomich, que chega por empréstimo do Atlético Mineiro, do Brasil, até ao final da temporada, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Isaac integrou já a final do Torneio Madeira Autonomia, que culminou na conquista do troféu pelo conjunto alvi-negro”, que venceu o rival Marítimo, da II Liga, na final, por 4-3 nas grandes penalidades, após 0-0 no tempo regulamentar, refere o emblema insular, no sítio oficial na Internet.

Formado maioritariamente nas camadas jovens do Atlético Mineiro, ao serviço do qual se estreou a nível sénior, em 2023, o dianteiro, de 20 anos, apenas representou o conjunto de Belo Horizonte na sua ainda curta carreira.

Em 2023, Isaac marcou 19 golos ao serviço da formação de sub-20 do Atlético Mineiro, em 25 utilizações, mas nunca se conseguiu impor no plantel sénior do clube, agora treinado pelo argentino Gabriel Milito, tendo somado cinco aparições na equipa principal, divididas pelas últimas duas temporadas.

Isaac é a 15ª contratação dos madeirenses para a época 2024/25, juntando-se, assim, ao guarda-redes César Augusto, aos defesas Gustavo Garcia, Afonso Freitas e José Vítor, aos médios Matheus Dias, Miguel Baeza, Djibril Soumaré, Bruno Costa e Daniel Penha, e aos avançados Nigel Thomas, Arvin Appiah, Gabriel Santos, Tiago Reis e Adrián Butzke.

Recém-promovido à I Liga, três anos depois da última presença, o Nacional inicia o campeonato no sábado, às 15:30, com a visita ao reduto do também promovido AVS.