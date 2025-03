A Câmara Municipal da Calheta recebeu e homenageou esta terça-feira, no Salão Nobre, a equipa sénior feminina do Estrela da Calheta FC, após a conquista da Divisão de Honra Sénior Feminina de Futsal, que lhes valeu o apuramento para a Taça Nacional. A vitória deu-se frente à equipa do CS Marítimo, no passado dia 2 de março, após uma disputa suada, por uma bola a zero.

Doroteia Leça, vice-presidente da Câmara em exercício, explicou que esta receção tem como principal objetivo não só celebrar mais uma grande vitória, mas sobretudo reconhecer todo o empenho e dedicação ao longo da temporada, por parte das jogadoras e da direção do clube, lembrando, pois, a Supertaça Regional de Futsal conquistada há poucos meses por esta mesma equipa. A autarca aproveitou ainda para destacar os inúmeros troféus conquistados pelo Estrela da Calheta FC nos últimos anos, manifestando-se orgulhosa por tantos títulos que os atletas têm trazido para o concelho. Quanto à Taça Nacional que agora será disputada, realçou que “o mais importante é a prática desportiva e a diversão”.

Luís Freitas, presidente do Clube, agradeceu todo o empenho da equipa desde o início da época que começou, logo, com a conquista da Supertaça. Uma época “complicada” que, conforme salientou, contou com alguns “sacrifícios”, desde logo a impossibilidade de jogar em casa, pelo facto do pavilhão da Calheta estar interdito a jogos. Mas a boa notícia, salientou, é que essa situação está perto de estar resolvida, pelo que o jogo do próximo sábado, para a Taça Nacional, já deverá acontecer em casa. O responsável enalteceu, por seu turno, que os títulos arrecadados só têm sido possíveis graças ao apoio incondicional de várias entidades, sobretudo da Câmara Municipal da Calheta.