Ao intervalo, o Sporting vai beneficiando do trabalho do Braga, que está a vencer o Benfica por 1-0. Já os leões, empatam sem golos em Alvalade com o Guimarães.

Se tudo continuar assim, os vimaranenses terminariam em quinto, lugar europeu, porque o Santa Clara está a empatar (1-1) em Faro.

Nas contas da manutenção, o Estrela da Amadora ‘salva-se’, o Farense está em zona de play-off e AVS e Boavista desciam diretamente à II Liga se os resultados se mantiverem inalteráveis.