O treinador português Artur Jorge, de 53 anos, vai orientar o Al-Rayyan até 2027, anunciou hoje o clube de futebol do Qatar nas suas redes sociais.

“Artur Jorge lidera até 2027”, lê-se numa mensagem publicada hoje na rede social X, pouco depois de os brasileiros do Botafogo terem anunciado a rescisão do contrato com o técnico português.

Em oito meses no comando técnico do Botafogo, Artur Jorge levou o clube carioca à conquista do campeonato brasileiro, e de uma inédita Taça Libertadores, ao vencer na final o Atlético Mineiro, em Buenos Aires.

Natural de Braga, jogador dos ‘arsenalistas’ durante praticamente toda a carreira e com passagem como treinador por quase todas as suas equipas desde a formação, Artur Jorge deixou o comando técnico do Sporting de Braga em abril passado para ir treinar clube do Rio de Janeiro.

Artur Jorge reconheceu recentemente que ambiciona orientar FC Porto, Benfica ou Sporting, crónicos candidatos à vitória na I Liga portuguesa de futebol, mas vincou não ter intenção de regressar de imediato a solo luso.

Em dezembro passado, o técnico foi condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e homenageado pela Câmara Municipal de Braga e pela Federação Portuguesa de Futebol.