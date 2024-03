Bom dia!

A Praça do Povo vai ser o centro do Europeu de futebol nos meses de junho e julho. A iniciativa, a cargo do Grupo Nico’s, em parceria com o JM e a rádio JM-FM, engloba um vasto programa de animação e a montagem de uma arena com capacidade para acolher milhares de adeptos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. Dragão sem medo de ser feliz em Londres. FC Porto tenta defender a vantagem (1-0) conquistada na 1.ª mão, frente ao Arsenal.

Saiba ainda que André Moreira deteta erros de arbitragem que prejudicam Nacional e Marítimo e, na canoagem, comitiva madeirense arrecada nove medalhas no Algarve.

Destaque ainda para Cristiano Ronaldo fora da Champions asiática.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!