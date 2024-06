Bom dia!

O árbitro madeirense ascendeu ao principal escalão do futebol português. Uma década depois de Marco Ferreira, a Região volta a estar representada na alta roda da arbitragem nacional. Destaque também para Rúdi Rodrigues, árbitro assistente que se mantém nos campeonatos profissionais.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Rui Alves quer “liderar o futuro”. O dirigente alvinegro candidata-se ao 11.º ato eleitoral no Nacional, com uma lista que apresenta novidades como os ‘vices’ Rui Barreto e José Miguel Tropa, ou o regresso de Sérgio Rebelo para a Assembleia Geral. E assume que pretende colocar o clube no comando do desporto regional.

Já o Marítimo quer renovar com o guardião Amir.

Quanto à seleção, Ronaldo vai a jogo no penúltimo teste. Roberto Martínez valoriza integração do madeirense: “Não há outro no futebol mundial que dê tanto ao balneário”. Portugal defronta hoje a Croácia a partir das 17:45.

Saiba ainda que prática da atividade desportiva está em decréscimo e que FIA avalia Eco Rally Madeira. Observação poderá ser fator decisivo para a integração da prova no circuito internacional.

