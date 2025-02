Bom dia!

Paulo Fidalgo, selecionador-adjunto de Portugal, recorda ao JM os pontos-chave da campanha de sucesso que culminou com o 4.º lugar no Mundial 2025 de andebol. Técnico fala do espírito de clube que se vive no seio dos ‘heróis do mar’, prevendo a manutenção lusa entre a elite ao longo dos próximos anos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Regional, Ribeira Brava assume subida. Já no Marítimo, Ivo mais longe da subida e da descida. Quanto ao Nacional, mercado de inverno não resolveu dossiers.

Não perca ainda o jogo grande da I Liga. Dragão ferido recebe campeão. O FC Porto - Sporting desta noite promete emoções para todos os gostos.

