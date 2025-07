Uma das notas de destaque do Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que vaia para a estrada no próximo fim de semana, é o regresso à competição de Alexandre Camacho.

O recordista de vitórias no Rali Vinho da Madeira volta à atividade mais uma vez acompanhado de Pedro Calado, navegador que o tem acompanhado nos seus sucessos mais recentes. A equipa, que ostentará as cores da Play, utilizará um Hyundai i20N Rally2 com preparação entregue à portuguesa Sports & You, um modelo que, entre outros, permitiu a Kris Meeke a conquista do título nacional da modalidade em 2024.

Alexandre Camacho tem 45 anos de idade e, após o karting, começou a sua carreira nos ralis em 2001 com um Toyota Yaris.

Para além do maior número de triunfos, seis, na mais importante prova do calendário madeirense, o piloto ostenta sete títulos regionais, conquistados em 2008 e 2009 com um Peugeot 207 S2000, 2015 em Porsche 997 GT3, 2017 num Peugeot 208 T16 R5, 2018 e 2019 em Skoda Fabia R5 e, finalmente, em 2023 a bordo de um Skoda Fabia Rally2 Evo. Camacho também já deteve o estatuto de piloto prioritário FIA devido à vitória do FIA European Rally Trophy de 2018.