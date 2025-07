Bom dia!

De regresso aos ralis após uma longa paragem, Alexandre Camacho elogia o “ritmo elevado” dos habituais três primeiros do regional. Assume que procura “ganhar ritmo” com a nova viatura e gostava de se intrometer na luta pelo topo da tabela.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, alvinegros oficializam quatro reforços; já no Marítimo, contratação de Paulo Henrique gera polémica. Contratação de Paulo Henrique gera polémica.

Não perca também o Europeu feminino. Portugal estreia-se frente à campeã mundial. Seleção vai defrontar esta noite (20h00) a Espanha. Madeirense Telma Encarnação é dúvida por lesão.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!