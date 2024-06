Ajax confirma venda definitiva de Francisco Conceição ao FC Porto por 10,5 ME

Os neerlandeses do Ajax confirmaram hoje a venda definitiva do futebolista internacional português Francisco Conceição ao FC Porto por 10,5 milhões de euros (ME), num negócio revelado previamente pelo clube da I Liga.

Numa nota publicada nas redes sociais, o emblema de Amesterdão deu conta de que os ‘dragões’ exerceram a cláusula de recompra prevista no acordo de cedência do extremo, cujo novo contrato foi formalizado em finais de abril e vigora por cinco épocas, até 2029.

Convocado pela seleção portuguesa para o Euro2024, o filho de Sérgio Conceição, que deixou na segunda-feira o comando técnico do FC Porto, tinha voltado ao clube ‘azul e branco’ no início da última temporada, por empréstimo do Ajax, e cresceu em influência.

Oito golos e seis assistências em 43 jogos ajudaram a revitalizar a carreira de Francisco Conceição, de 21 anos, que conquistou a Taça de Portugal e cumpriu as duas primeiras internacionalizações por Portugal, deixando para trás uma passagem instável pelo Ajax.

O extremo tinha sido recrutado pelo clube neerlandês ao FC Porto no verão de 2022, por cinco ME, mas totalizou apenas um golo e três assistências nos 28 jogos realizados pela formação principal em 2022/23, intercalados com sete duelos e cinco tentos na equipa B.

As 14 contribuições para golo totalizadas em 2023/24 permitiram a Francisco Conceição suplantar a produção individual registada na primeira passagem pelo Dragão, na qual fez três golos e serviu outros tantos em 50 partidas, participando na ‘dobradinha’ de 2021/22.

A recompra do extremo tinha sido anunciada pelo terceiro colocado da última edição da I Liga em 23 de abril, a quatro dias do ato eleitoral mais concorrido da história do clube, no qual André Villas-Boas destronou Pinto da Costa, presidente há 42 anos e 15 mandatos.