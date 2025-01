Um homem de 49 anos foi brutalmente agredido na tarde de ontem, na zona do Anadia, sofrendo hematomas e lesões graves no rosto.

O caso envolveu, alegadamente, adeptos do Marítimo, não sendo possível descortinar as causas das agressões violentas.

Segundo o relato de Inês Cássia, filha da vítima, o pai terá sido agredido sem motivo aparente por dois indivíduos pertencentes à claque Fanatics do Marítimo, que se dirigiram a ele enquanto se encontrava na zona do centro comercial Anadia.

A mulher acusa os agressores de atos de violência e, juntamente, com o pai agredido, já formalizou uma queixa à Polícia de Segurança Pública (PSP), logo depois do acontecimento.

De acordo com a informação cedida ao JM, Inês Cássia revela que o pai não tem qualquer ligação à claque do Fanatics, acusando-a de práticas pouco claras. Inês garante que o pai é adepto do Marítimo, mas não pertence a qualquer claque organizada.

O JM tentou ouvir Dinarte Andrade, um dos responsáveis pela claque Fanatics do Marítimo, acusado por Inês Cássia, filha do agredido, como um dos autores das agressões. O dirigente da referida claque não se quis alongar muito em considerações sobre o sucedido, mas garantiu que “tudo era mentira”.