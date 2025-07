Sporting e Arsenal podem estar muito próximos de um acordo para a transferência de Viktor Gyökeres, segundo avança este domingo a SIC Notícias, que adianta que o empresário do avançado sueco vai abdicar da totalidade da comissão para facilitar o negócio.

Conforme noticia a estação televisiva, Hasan Çetinkaya tinha direito a receber 10% do valor da transferência, o que rondaria os 7 milhões de euros, conforme a proposta mais alta que os ‘gunners’ se mostravam dispostos a oficializar.

Também o The Athletic avançou esta tarde que o Arsenal estará muito perto de fechar a contratação de Gyökeres, acrescentando que o clube londrino está agora a acertar os últimos pormenores de um acordo definitivo com o Sporting. O site desportivo norte-americano lembra que Frederico Varandas tinha recusado uma proposta inicial de 60 milhões de euros mais 10 por objetivos, mas o Arsenal terá entretanto chegado mais perto das pretensões do bicampeão nacional.