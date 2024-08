A Academia do SCP Funchal, vai organizar um ‘open day’. Está agendado para este sábado, dia 17, entre as 10h00 e as 13h00, no campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu) e é destinado a crianças entre os 5 e 14 anos.

Os responsáveis da Academia também reforçam a aposta no futebol feminino, lembrando que, o Sporting é um dos pioneiros a esse nível em Portugal, mantendo essa aposta ao longo dos anos, tanto a nível sénior, como nos escalões de formação.

Nesse sentido, a Academia leonina na Madeira também procura talentos no futebol feminino, refere a mesma numa nota enviada à redação.

As inscrições continuam abertas e podem ser realizadas na Rua Nova da Quinta Deão, Edf. Cuibem I, fração E, de segunda a sexta-feira entre as 14h00 e as 17h00 Os treinos vão arrancar nos próximos dias no sintético do Campo de São Gonçalo.

Mais informações estão disponíveis no site do Sporting CM https://sportingdamadeira.pt/ ou através do número 965 613 009