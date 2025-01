Os icónicos Xutos e Pontapés serão uma das atrações principais da Semana do Mar 2025, com uma atuação marcada para o dia 23 de julho. A banda, um dos maiores nomes do rock português, traz à Madeira a sua energia inconfundível e os seus grandes êxitos, prometendo fazer vibrar o público com uma performance memorável.

Com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas, os Xutos e Pontapés são sinónimo de rock de qualidade e de uma ligação forte com os fãs, conquistando gerações com canções que são já hinos da música portuguesa. Não faltarão temas como ‘Homem do Leme’, ‘Ai Se Ele Cai’ e ‘O Mundo ao Contrário’, que têm marcado a história do rock nacional.

São uns repetentes na Semana do Mar, evento organizado pela Câmara Municipal do Porto Moniz, onde encabeçaram o cartaz nas edições de 2017 e 2022, fazendo agora o seu regresso, numa altura em que a banda está a percorrer o país com a tour ‘Olá, Vida Malvada!’, que culmina com um espetáculo no MEO Arena, em Lisboa, a 22 de fevereiro.

A Semana do Mar 2025, que tem já confirmados os artistas António Zambujo, Jorge Ferreira e Gabriel O Pensador como cabeças de cartaz, tem ainda grandes nomes por revelar nos próximos dias, garantindo uma edição repleta de momentos inesquecíveis a prometer levar todos à costa norte de 22 a 27 de julho.