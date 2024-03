A Casa do Povo de São Roque do Faial organizará, amanhã, dia 27 de março, quarta-feira, pelas 14horas, na sede da Casa do Povo, o “XIII Encontro de Teatro Sénior”.

É com intuito de assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se comemora neste mesmo dia, que esta instituição realiza esta atividade de cariz teatral.

Foram convidados para participar neste encontro quatro instituições, mais concretamente o Centro de Convívio/Dia da Fundação João Pereira da Ponta do Sol, Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, Santa Casa da Misericórdia de Machico e Centro de Dia/Lar de Idosos de Santana. De referir que o Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial também participará no referido encontro.

No fim do encontro haverá entrega de troféus e de certificados de participação, assim como, intervenção das entidades oficiais presentes.

Os grupos participantes terão ainda um lanche convívio nas instalações da nossa Casa do Povo.

Para a organização de mais esta atividade a Casa do Povo contou com o apoio do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal de Santana, da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, da Fundação João Pereira, das Santas Casas da Misericórdia de Machico e Santa Cruz e da Associação Santana Cidade Solidária.

O encontro de teatro tem entrada livre e é aberto à população em geral, pelo que convidamos todos os interessados a assistir ao mesmo.