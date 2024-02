A Casa do Povo de Santa Cruz está a organizar o XII Encontro Regional de Teatro, que irá decorrer no próximo fim de semana, no Salão Paroquial de Santa Cruz.

No dia 1 de março às 19h30 conta com o Grupo de Teatro da Casa do Povo de Campanário e de seguida com o JP Ramos.

No dia 2 a partir das 19h30 conta com a atuação do Teatro Bolo do Caco e para encerrar teremos o Ti’ Pedro.

A entrada é livre.