A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta – Madeira inaugura a exposição ‘50 anos de Abril: Evolução dos Direitos das Mulheres e dos Direitos Humanos’, que terá lugar no CCIF - Centro Cultural e de Investigação do Funchal no próximo dia 8 de março pelas 15h30. Este evento é realizado em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, no âmbito das atividades do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação.

Sinopse:

“Em 2024, assinala-se os 50 anos do 25 de Abril. A UMAR Madeira apresenta nesta exposição como é que têm evoluído os direitos em Portugal, desde o Estado Novo até à atualidade e refletindo, também, sobre os ecofeminismos e a sustentabilidade ambiental e social. Por sua vez, a UMAR Madeira incentivou à participação das mulheres no seu concurso de artesanato e de artes plásticas, que contou com cinco edições (de 2019 a 2023) dedicado aos temas: Papel da Mulher nos 600 anos da Descoberta da Madeira, Feminismos e Liberdade, Direitos das Crianças, Intergeracionalidade e Direitos Humanos e Ambiente. Nos trabalhos, estão incluídos trabalhos em massa de modelar, quadros originais em acrílico e em óleo, trabalhos em madeira, arte com mixed media, desenho, trabalhos com feltro e bordado, entre outros.”