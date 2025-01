A sétima edição do ‘Fado Funchal’ aproxima-se do fim. Ontem, o dia fez-se com um concerto emocionante da Associação de Fado da Madeira (AFM), no Teatro Municipal Baltazar Dias, a dar lugar ao que de melhor se faz, na Região, no universo do Fado.

Este espetáculo especial, que contou com lotação esgotada, homenageou os 50 anos de carreira da fadista Eugénia Maria, reconhecida pela sua contribuição para a promoção do fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade na Madeira.

Eugénia Maria, nascida no Funchal em 1951, iniciou a sua carreira na casa de fados Lagar, aos 23 anos, e tornou-se uma das figuras de referência do género musical, atuando em espaços icónicos da região e do continente, onde partilhou o palco com nomes consagrados do fado, como Carlos do Carmo, Alexandra, Simone de Oliveira, Maria da Fé e Cidália Moreira.

O concerto de ontem contou com a participação de diversos fadistas madeirenses. O alinhamento - que, ao contrário do veiculado, não abrangeu os artistas Mónica Pinto e João Alvarez - reuniu muitos aplausos pela sua particularidade de aliar a tradição à renovação, destacando o passado, o presente e o futuro do fado.

Após o espetáculo da Associação de Fado da Madeira, a Capela de Nossa Senhora das Neves recebeu mais um concerto gratuito do ‘Fado Funchal’ no âmbito da política de descentralização da cultura aplicada nesta edição, desta vez com o grupo de fados da Académica da Madeira, os FATUM.

Hoje, o ‘Fado Funchal’ termina com um dos momentos mais aguardados desta edição: o concerto de Katia Guerreiro, marcado para as 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Os bilhetes para este espetáculo esgotaram rapidamente, demonstrando a grande expectativa em torno da fadista, considerada uma das principais embaixadoras do fado contemporâneo.

Katia Guerreiro será acompanhada por músicos de excelência, nomeadamente Jacinto Neces e o ConcentusPerTempora Ensemble, encerrando o festival com chave de ouro.

Depois, o ‘Fado Funchal’ terá o seu último concerto fora de portas, com Filipe Passos, na Junta de Freguesia de Santo António, às 21 horas.