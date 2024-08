A escola de dança Sweetdancers recentemente qualificou-se para representar a Região Autónoma da Madeira no Campeonato Mundial All Dance World em Orlando, dias 27 de novembro a 2 de Dezembro 2024.

“Este é um feito notável para a nossa escola e para as bailarinas que trabalharam incansavelmente para alcançar este objetivo. Para esta aventura vão participar 7 bailarinas: Juliana Freitas, Inês Drumond, Inês Freitas, Margarida Azevedo, Sara Brazão, Anita Fernandes e Maria Félix e a Professora Marisa Fernandes Freitas”, diz uma nota publicada no Facebook.

“Participar um evento de tal magnitude envolve custos significativos, incluindo taxas de inscrição, despesas de viagem, acomodação e custos associados à preparação e figurinos das nossas bailarinas. Como tal, estamos procurando apoio financeiro para uma viagem que custará cerca de 2300€ por bailarina. Esta será uma “pequena” parte do valor necessário. Garantimos que qualquer forma de apoio será recebida com profunda gratidão e reconhecimento”, refere o grupo que criou um fundo de angariação no link