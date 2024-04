‘Siza e Oscar: para além do mar’ abre amanhã na Fortaleza do Pico

É já a partir de amanhã, dia 12 de abril, que a Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal, recebe a exposição “Siza e Oscar: para além do mar”, do premiado fotógrafo brasileiro José Roberto Bassul.

A inauguração prevista para as 18 horas neste espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta mostra consiste num diálogo visual entre a arquitetura de Siza Vieira no Brasil e a de Oscar Niemeyer em Portugal.

Siza tem apenas uma obra no Brasil, o edifício da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. Por sua vez, Niemeyer tem apenas um projeto construído em Portugal, o Hotel Pestana Casino Park, no Funchal.

“Ao constatar esta coincidência, o fotógrafo-arquiteto José Roberto Bassul imaginou um diálogo abstrato entre dois dos maiores expoentes da arquitetura modernista em todo o mundo, entre traços e curvas, no movimento além-mar que une os dois artistas”, destaca a mesma nota.

Com curadoria de Ângela Berlinde, a exposição, que teve a sua estreia em setembro passado na Casa da Arquitetura de Matosinhos, desloca-se agora à Madeira.

Sendo um exemplar único da arquitetura militar ibérica do século XVII, na Fortaleza do Pico, a exposição adquire novas dimensões.

“Da Fortaleza destaca-se não só o Atlântico e o que além dele se avizinha, mas também obras de arquitetura de diferentes períodos, estilos e usos. Dali, é possível vislumbrar o Pestana Casino Park e a sua arquitetura modernista, gerando novas sinergias entre o diálogo proposto por Bassul, a relação entre a representação fotográfica e as formas sinuosas do edifício que se destacam na paisagem”, revela a mesma nota.

A mostra fica patente na Fortaleza do Pico até 13 de setembro de 2024.