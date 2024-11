Foi nos Claustros do Convento de Santa Clara, no início da tarde de hoje, que teve lugar a cerimónia de lançamento do selo comemorativo do 60.º aniversário da Orquestra Clássica da Madeira, ocasião na qual se enalteceu a importância da música e da cultura madeirense no panorama nacional e internacional.

João Bento, presidente da Comissão Executiva dos CTT-Correios de Portugal, sublinhou na oportunidade o papel da filatelia na divulgação de marcos culturais, nomeadamente na música, mencionando exemplos icónicos de figuras portuguesas e internacionais homenageadas em selos, como Amália Rodrigues, Beethoven e Carlos Paredes. Realçou ainda que esta nova emissão não só celebra a longevidade da Orquestra Clássica da Madeira, mas também leva o seu nome e legado artístico a um público global. “Temos o prazer de apresentar mais uma emissão de selos dedicados à música, desta feita, uma emissão que espalhará pelo mundo notícias desta magnífica orquestra, com uma vida já longa, de muitos sucessos, e que muito dignifica a região que representa”, afirmou.

Por seu turno, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, destacou o apoio e reconhecimento do Governo Regional pelo contributo cultural da OCM e agradeceu aos CTT por valorizarem instituições locais e permitirem que o seu trabalho alcance novos públicos. “É necessário conhecer para valorizar”, afirmou, elogiando a dedicação dos músicos e da direção da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, liderada por Vanda de Jesus, pela promoção da OCM e pela afirmação cultural que a mesma tem dado à Madeira.