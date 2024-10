“Duruflé, Requiem” é o tema do concerto de amanhã, às 21h30, que contará com a participação da Orquestra Clássica Madeira, sob direção de Martin André, da soprano Carla Moniz e do Collegium Vocale de Lisboa

Depois do concerto inaugural que terá lugar esta sexta-feira, no âmbito do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira (FIOM), evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, a Sé do Funchal recebe um concerto, amanhã, sábado, às 21h30, sob o tema “Duruflé, Requiem”.

O concerto conta com António Esteireiro, no órgão, a Orquestra Clássica da Madeira com direção de Martin André, a soprano Carla Moniz e o Collegium Vocale de Lisboa. António Esteireiro explica que “o Requiem de Maurice Duruflé, é uma das obras mais notáveis da música sacra do século XX. Composto entre 1947 e 1948, reflete a profunda ligação de Duruflé com a tradição litúrgica, especialmente o canto gregoriano, e integra influências modernas e o requinte harmónico do impressionismo francês. Duruflé, um organista e compositor de renome, era conhecido pela sua mestria na escrita para órgão e pelo seu profundo conhecimento do repertório litúrgico. O Requiem surge da recuperação dum projeto encetado em 1941 e foi inicialmente concebido para coro e órgão, mas Duruflé produziu três versões: uma para coro e órgão, outra para coro, órgão e pequena orquestra, e uma versão final para coro e grande orquestra. No concerto de hoje, será executada a versão para coro, órgão e pequena orquestra, escrita em 1961”.

De acordo com o organista, “a estrutura do Requiem de Duruflé segue de perto a Missa de Requiem tradicional da Igreja Católica, composta por nove partes: Introït, Kyrie, Domine Jesu Christe, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Lux aeterna, Libera me e In Paradisum. Contudo, Duruflé apresenta uma abordagem única, fundindo o antigo e o moderno, respeitando a tradição e inovando na linguagem musical. O Requiem de Duruflé é uma obra que equilibra a tradição litúrgica com a modernidade, combinando a austeridade do canto gregoriano com uma linguagem harmónica sofisticada, confirmando Duruflé como um dos grandes mestres da música sacra do século XX”, acrescenta. O organista refere ainda que “a improvisação organística que precede o Requiem de Maurice Duruflé será uma extensão natural da obra que se segue. Utilizando um vocabulário musical semelhante ao que Duruflé emprega no seu Requiem, a improvisação explorará o mesmo material temático, criando uma introdução que dialoga com as melodias e harmonias profundamente inspiradas no canto gregoriano. Esta abordagem pretende preparar o ouvinte para a experiência emocional e espiritual do Requiem, tecendo uma ligação entre a tradição da improvisação organística e a obra-prima de Duruflé, num momento único de criação e evocação.”

Em nota de imprensa, a organização refere ainda que, tal como tem sido habitual nas anteriores edições do Festival Internacional de Órgão, artistas participantes no evento – neste caso, os organistas António Esteireiro (órgão de coro) e Sérgio Silva (órgão), e o Coro de Câmara da Madeira, dirigido por Zélia Gomes – proporcionam a componente musical da Missa dominical na Sé do Funchal, no dia 20 de outubro, às 11 horas. O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira. Os concertos, todos com entrada gratuita, vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico). O programa do Festival pode ser consultado em https://festivaldeorgao.madeira.gov.pt/ .