O Dia dos Namorados está a chegar e a Savoy Signature prepara-se para seduzir os corações apaixonados, oferecendo experiências únicas. Com propostas surpreendentes, que incluem jantares exclusivos, pacotes de alojamento especiais e tratamentos revigorantes nos spas, os hotéis da coleção prometem criar momentos mágicos e repletos de romance para celebrar esta data especial.

Joachim e Cíntia Koerper no Galáxia Skyfood, no Savoy Palace

No Savoy Palace, a celebração ganha um toque de exclusividade com um jantar no Galáxia Skyfood. O chef premiado com uma estrela Michelin, Joachim Koerper, e a sua esposa Cíntia Koerper, apresentam um menu inspirado na paixão pela gastronomia e na sua história.

O menu começa com um amuse-bouche de Pérolas de ostra, caviar Beluga, yuzu, funcho e ouro. Segue-se Atum toro com caviar e algas, uma entrada que promete surpreender pela sua combinação de texturas e aromas. O prato de peixe, Robalo com vieira, ostras, citrinos e gengibre, transporta para o mar com uma harmonia de sabores frescos, enquanto o prato de carne, Vazia maturada com trufa preta e dois purés, revela uma explosão de sabores que aquecem o coração. Para finalizar, a sobremesa será outra celebração do amor, com o Cremoso de maracujá, água de rosas e gelado de framboesa, criando uma harmonia doce e refrescante. A harmonização de vinhos, cuidadosamente selecionada pelo sommelier André Ferraz, acompanha cada prato.

Para os que desejam uma experiência ainda mais completa, o hotel propõe um pacote romântico, que inclui uma estadia, tratamento de casal no Laurea Spa e jantar no Terreiro com harmonização de vinhos.

O jantar no Terreiro, inspirado em romances e filmes românticos, está também disponível para clientes não hóspedes, mediante reserva. Para complementar a experiência, o Laurea Spa oferece um voucher especial de Dia dos Namorados, focado no relaxamento e bem-estar.

Jantar São Valentim | Galáxia Skyfood

€140 por pessoa

Jantar São Valentim | Terreiro

€75 por pessoa

Romance no The Reserve

O Nikkei, no The Reserve, convida a uma viagem de sabores onde tradição e inovação se encontram. Para esta noite especial, o restaurante preparou um menu exclusivo, pensado para seduzir os sentidos. Entre as propostas, destacam-se o Tártaro de atum e vieira com ponzu, abacate e sésamo wasabi, e o Sashimi de charuteiro com vinagrete de wasabi, purê de maracujá e togarashi. A experiência será acompanhada por uma harmonização de vinhos selecionados pelo sommelier André Ferraz.

Para os que procuram um refúgio romântico completo, o The Reserve propõe o voucher Love Nest, que inclui uma noite de estadia para duas pessoas em Pool Suite, acesso ao Laurea Spa, massagem para casal e jantar no Jacarandá Club, um espaço exclusivo para hóspedes.

Jantar São Valentim | Nikkei

€95 por pessoa

Voucher Love Nest

€1300 por casal

Amor e bem-estar no Saccharum

O Saccharum propõe um jantar na Sala Melaço com um menu delicioso que inclui pratos como Rascasso, camarão tigre, puré de batata-doce, espargos e cenouras glaceadas, e Vitela com crosta de especiarias com cebola caramelizada, risoto nero, mascarpone e laranja e jus de rôti. Para uma experiência ainda mais completa, o hotel criou um pacote especial de alojamento para a noite de 14 de fevereiro ao qual os casais podem adicionar o tratamento Senses of Passion no Saccharum Spa. Além disso, é possível personalizar a estadia com decorações românticas no quarto e outros detalhes exclusivos.

Jantar São Valentim | Sala Melaço

€74 por pessoa

Pack: Estadia e Jantar de São Valentim

A partir de €348 por casal

NEXT, viver o amor próprio ou celebrá-lo acompanhado

O irreverente NEXT propõe um delicioso jantar no Recharge Bar & Restaurant com opções de deixar água na boca. Entre elas, Ostra com tártaro de novilho e gema curada em soja e sake e Magret de pato com molho de mirtilos e gengibre. Este hotel também criou dois vouchers para celebrar o amor, seja a dois ou consigo mesmo. O Love Birds Staycation, com estadia, jantar e acesso spa para duas pessoas; e o Cupid’s Chill uma experiência relaxante para uma pessoa, com acesso à piscina, tratamento no spa e desconto em refeições e bebidas.

Jantar São Valentim | Recharge Bar & Restaurant

€45 por pessoa

Vouchers

Love Birds Staycation – Super Sweet Mood: €300 por casal

Cupid’s Chill: €120 por pessoa

Royal Savoy, um amor de realeza

O tradicional Royal Savoy propõe celebrar o amor à beira-mar com um jantar especial no restaurante Piano Galley. A proposta inclui um menu exclusivo de cinco pratos, harmonizado com vinhos selecionados, e música ao vivo, garantindo uma noite inesquecível num ambiente de elegância e romantismo.

Jantar São Valentim | Royal Savoy

€69 por pessoa

Romance no Calheta Beach e no Gardens

Para celebrar o Dia dos Namorados junto à praia, o Calheta Beach sugere um jantar romântico de quatro pratos no restaurante Onda Azul, com opção de pacote de estadia.

Já no Funchal, o Gardens propõe um jantar especial de quatro pratos no restaurante Culinarium e disponibiliza um voucher para a cara-metade, válido para estadia, jantar ou tratamento no spa.

Calheta Beach

São Valentim | Jantar no Onda Azul

Jantar: €90 por casal

Estadia e Jantar: a partir de €268 por casal

Gardens

Jantar São Valentim | Culinarium

€49 por casal

Os preços para os jantares do Dia dos Namorados começam a partir de 90€ por casal. As reservas estão disponíveis através do site da Savoy Signature ou podem ser feitas diretamente com a equipa de cada unidade. Além disso, a coleção de hotéis disponibiliza vouchers especiais São Valentim que podem ser adquiridos na sua loja online. O Dia dos Namorados nos hotéis Savoy Signature é mais do que uma simples celebração – é uma experiência inesquecível.