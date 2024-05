É já hoje, dia 3 de maio, pelas 16 horas, que Santa Cruz volta a ‘florescer’ com a inauguração de seis instalações artísticas alusivas à flor nas ruas e praças do Centro Histórico de Santa Cruz.

Já às 18 horas, dá-se o abrir de portas, na Casa da Cultura de Santa Cruz, da mostra intitulada “Brevíssimo Tratado do Arranjo Floral”, uma exposição de cerâmica de autoria dos artistas Patrícia Sumares, João Manuel Gomes e João Pedro Vieira, com curadoria do Martinho Mendes.

Conforme denota uma nota enviada à redação, desde 2021, que a Câmara Municipal de Santa Cruz integrou em algumas das suas iniciativas, nomeadamente no Santa Cruz em Flor, o conceito de arte pública, “abrindo espaço a uma democratização cultural e a um envolvimento da população com diversas manifestações artísticas”, que incita também a uma reflexão e questionamento.

“Esta opção cumpre não apenas um movimento ativo de apoio aos artistas e valorização do seu trabalho, mas também cumpre a missão de levar a arte literalmente à rua, criando simbioses e diálogos com um público eclético”, aponta a mesma nota.

“Ou seja, Santa Cruz quis criar um conceito mais atualizado e diferenciador da Festa da Flor, no qual a arte contemporânea assume um papel primordial”, adita ainda.

O município mais reitera que tem sido sempre dada total liberdade à criação artística nos projetos até agora apresentados. A única exigência na conceção das instalações, é que estas devem corresponder à temática da Flor e ao seu evento festivo.