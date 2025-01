O Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria vai acolher, no próximo dia 1 de fevereiro, pelas 18h00, “um tributo emocionante aos 50 anos de carreira da fadista Eugénia Maria.

O tributo à “voz e a alma que ecoa o coração do fado” é organizado pela Associação de Fado da Madeira e visa celebrar “uma das maiores intérpretes deste género musical com um espetáculo que reunirá nomes de destaque do panorama regional e nacional”.

Segundo informou a organização em comunicado, “para além de Eugénia Maria, a noite contará com a participação de vários fadistas regionais de renome e convidados especiais, incluindo Fernando João, uma lenda viva do fado do Porto, que, no ano passado, comemorou 55 anos de carreira”.

A entrada “para esta grande noite de fado é livre”, sendo que a Junta do Imaculado convida todos os amantes de fado e da cultura portuguesa a juntarem-se a esta homenagem à icónica Eugénia Maria, que celebra meio século de carreira.

O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, com como das homólogas de Santo António e de Santa Maria Maior