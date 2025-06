Para uma experiência sensorial completa, a carta do Fly Lounge Bar – repleta de snacks criativos, propostas de fusão e bebidas cuidadosamente selecionadas – acompanha o serão do início ao fim. Aberto a hóspedes e visitantes, este ciclo propõe serões envolventes, desenhados para saborear o presente — com tempo, com calma e com todos os sentidos.

O palco será o Fly Lounge Bar, espaço emblemático do Saccharum onde o tempo desacelera naturalmente. Inspirados pelo conceito de slow living, os Cosy Concerts nascem como momentos de pausa e de escuta profunda, numa ligação direta entre artista e público, onde cada acorde se funde com a paisagem e a atmosfera envolvente.

Entre o azul profundo do Atlântico e imponência das escarpas da Calheta, o Saccharum inaugura os Cosy Concerts, um novo ciclo de experiências sensoriais pensadas para abrandar o tempo e despertar os sentidos. Com estreia marcada para 19 de julho, às 22h00, o novo formato cultural do hotel arranca com a atuação intimista de Carolina Latte, uma das vozes mais promissoras da nova cena pop portuguesa.

Carolina Latte é uma das vozes mais promissoras da nova geração da música portuguesa. Ao longo dos anos, tem somado colaborações com nomes incontornáveis da música portuguesa: integrou a equipa de Maro na final do Festival da Canção e Eurovisão, em 2022, e acompanhou Carolina Deslandes nos concertos esgotados dos Coliseus de Lisboa e do Porto. Com uma sonoridade que cruza o pop, o acústico e o eletrónico, apresenta no Saccharum os temas do seu aguardado álbum de estreia.

Uma noite a dois tempos: jantar e concerto

Os clientes do Alambique, restaurante fine-dining do hotel, beneficiam de acesso gratuito ao concerto de Carolina Latte — uma extensão natural da experiência gastronómica, onde o prazer da mesa se funde com a envolvência da música.Para quem optar apenas pelo espetáculo, a entrada requer reserva e aquisição de bilhete, e limitada à lotação disponível.