Rubina Leal recebeu direção da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje em audiência a Direção da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, liderada por Vanda de França, numa comitiva composta ainda por Norberto Gomes e Teresa Autoguia.

No âmbito desta audiência, a presidente do parlamento madeirense discorreu sobre a importância desta Associação, que é simultaneamente a entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, para a promoção e divulgação cultural, para a formação de jovens músicos, bem como para a formação de públicos através dos riquíssimos programas que oferece, sendo ainda reconhecida como uma entidade com pergaminhos no cartaz turístico do destino Madeira.

Neste sentido, Rubina Leal salientou a “pertinência de se proceder à revisão do protocolo encetado no ano de 2015 entre ambas as entidades”, com o intuito de o aprofundar, reforçando assim o apoio prestado pela Assembleia Legislativa da Madeira a uma instituição que “merece ver reconhecido e valorizado todo o seu trabalho e esforço, ao longo dos anos, em prol da cultura”.

Este novo protocolo irá “estar ao serviço do fortalecimento da parceria em apreço, permitindo também que a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e a Orquestra Clássica da Madeira, possam continuar a dinamizar a sua atividade de forma profícua, demonstrando também a abertura do Parlamento Madeira para acolher e promover a cultura madeirense.”