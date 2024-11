A exposição ‘Outras Orografias’, da autoria de Rita Rodrigues, com curadoria de Márcia de Sousa, será inaugurada no próximo dia 3 de dezembro, pelas 17 horas, na Galeria dos Prazeres.

“Esta exposição, maioritariamente composta por fotografia e instalação, marca o regresso de Rita Rodrigues às artes plásticas após um interregno de alguns anos”, refere nota enviada à redação, na qual é descortinado que “a artista explora o corpo como meio de alteridade entre a presença dos corpos e as suas imagens projetadas em campos diferidos, maximizando a existência do corpo feminino como via de interpolação entre o lugar social do eu e o outro”.

”Este conceptáculo para uma ideia multidimensional de um corpo inserido num sistema de reflexos e escolhas, configura, através da linguagem visual a premissa basilar que permite à autora catalogar uma visão unívoca e mensurável do mundo, dando espaço a outras formas de perceção e experiência do real circundante. Uma paisagem que é também mulher. Um exercício no feminino, para falar do inefável poder que está para além do (pré)conceito que encerra questões como o género, a sensualidade, a sexualidade, a gestação e, em última instância, a ação masculina sobre todas as coisas. Uma visão sociológica e antropológica do corpo enquanto matéria desmaterializável”, lê-se.