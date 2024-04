Riqueza da cultura de Cabo Verde celebrada por 23 artistas na Quinta Magnólia [com fotogaleria]

A primeira edição do ‘Raízes e Ritmos’, o Festival Cultural de Cabo Verde, arranca oficialmente esta quarta-feira, com a inauguração da exposição ‘ENTRE ILHAS - Narrativas Plásticas e Visuais de Cabo Verde’.

Estão envolvidas obras de 23 artistas que, na mostra que abre hoje portas na Quinta Magnólia – Centro Cultural, procuraram celebrar a diversidade e riqueza da cultura cabo-verdiana, criando pontes entre as ilhas do arquipélago e o mundo.

O evento que marca a abertura do ‘Raízes e Ritmos’ conta com a presença do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, da cônsul honorária e presidente da APMM, Susana Gramilho, e do secretário regional de Turismo e Cultura, possuindo uma programação a envolver a arte, a literatura, a música e a gastronomia, com o desígnio de mergulhar na verdadeira experiência da cultura daquele território.

No decorrer deste dia, há ainda espaço para uma ode musical à morna, Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, interpretada pela cantora Maria Alice e pelo pianista Humberto Ramos, sendo o encerramento assinalado com uma experiência gastronómica proporcionada pelo chef cabo-verdiano Elson da Luz.