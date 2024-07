Após o sucesso do ano passado, o Reid’s Palace abre suas portas para uma segunda edição da Pink Party. “Num gesto de homenagem à icónica fachada cor-de-rosa deste hotel centenário, o Reid’s Palace convida os participantes a aderirem ao tema, vestindo-se com toques desta tonalidade encantadora”, destaca a unidade hoteleira em nota de imprensa. A Pink Party terá lugar no dia 20 de julho, pelas 19:30 nas piscinas do hotel.

O evento terá uma “receção calorosa” e brindada com Whispering Angel. Segue-se um jantar buffet elaborado pelo estrelado Chef José Diogo Costa. Ao longo da noite, os apreciadores de vinho podem deliciar-se com o Whispering Angel – um rosé que “encanta pela sua versatilidade e excelência, a referência mundial da Château d’Esclans da região de Provence.”

A música ao vivo irá acompanhar os prazeres gastronômicos, com uma banda de Bossa Nova a proporcionar uma atmosfera “de encanto com melodias que combinam o calor do samba brasileiro com o charme do jazz norte-americano”. A Gravity Live regressa de Manchester para uma noite de performances artísticas, e como já é tradição, o DJ assegurará que nenhum pé fique parado na pista de dança.