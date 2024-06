A Assembleia Legislativa da Madeira será, este sábado, dia 15 de junho, pelas 18h, o palco do concerto do MADBRASS5, na Iniciativa “Parlamento Mais Perto”.

“Para este concerto os dedicados músicos da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, prepararam um programa especial de grande valor artístico e musical com obras do alemão Georg Friedrich Händel, do uruguaio Enrique Crespo, do austríaco Joseph Horovitz e do português Joly Braga Santos, este último como forma de homenagear o centenário do seu nascimento”, informa uma nota enviada à redação.

De assinalar que este quinteto é comporto por Mário Pinto e Rui Vidal, no trompete, Rúben Silva, na Trompa, Luís Rodrigues, no Trombone, e Fabien Filipe, na Tuba.