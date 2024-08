O Calhau Beach Club está a preparar mais uma edição da festa Tropical Beats com um novo formato para celebrar o pico do verão. No dia 17 de agosto, a partir das 16:00, os DJs DOXA, Nelson Caires, Ivanhelio e Peete Moss garantem uma explosão de ritmos e energia vibrante ao sabor de um sunset único.

A grande novidade desta edição é o formato especial ‘back 2 back’ (ou B2B), um termo usado na música eletrónica para descrever uma atuação onde dois DJs se revezam na mesa de mistura, tocando alternadamente músicas ou sets curtos. Esta dinâmica cria uma experiência imprevisível que combina o estilo e a seleção musical de ambos e resulta numa performance mais rica e diversificada.

Entre as 16:00 e as 19:00, Doxa e Nelson Caires serão os responsáveis pelo DJ set cheio de boas energias. Já entre as 19:00 e as 22:00 é a vez dos DJs Ivanhelio e Peete Moss entrarem em ação num “back 2 back” contagiante.

Localizado na praia da Calheta, o Calhau Beach Club é o local perfeito para o verão, disponibilizando um menu variado de comidas e bebidas para desfrutar entre os mergulhos na água cristalina. Com um ambiente boho, o Calhau Beach Club dispõe ainda de amplas camas balinesas que convidam a momentos tranquilos num cenário paradisíaco.

Sobre os artistas

DOXA

Filipe Gouveia, conhecido artisticamente como DOXA, desenvolveu uma paixão pela música desde a infância. Artista eclético, cuja expressão musical reflete uma vasta gama de influências, DOXA tem uma carreira marcada por performances em eventos destacados como FNAC, BeerFest, ExpoMadeira, entre muitos outros.

Nelson Caires

Com 20 anos de experiência, Nelson Caires começou a carreira em 2003. Nelson é conhecido pelos seus sets dinâmicos que abrangem do Nu-Disco ao Techno. Já se apresentou em diversos espaços regionais como nacionais. Recentemente, tem sido presença constante em grandes eventos e clubes, partilhando o palco com artistas de renome como Tobi Neumann, Nicole Moudaber e Magdalena.

Ivanhelio

Hélio Lucas aka Ivanhelio, da Ilha da Madeira, é conhecido por ser muito versátil nas suas seleções o que torna as suas mixagens bastante ecléticas, inspiradas em muitos subgêneros e clássicos da música eletrônica, resultando numa experiência diferente a cada vez que ouvimos seus sets, flutuando entre Deep House, House Progressivo e Techno. Iniciou a sua carreira de DJ no Qasbah Lounge Café em 2010. Depois de uma temporada no Reino Unido, voltou em 2015 para tocar em locais icónicos da ilha. Fundador do projeto Norte&Sul, explora Progressive House e dedica-se ao Techno. Colabora com a Fuse Records desde 2020.

Peete Moss

Peete Moss, nome artístico de Pedro Freitas, nasceu no Funchal em novembro de 1990. Com uma forte relação desde muito cedo com a música de dança, Peete Moss iniciou a sua carreira no microclube Living Room, e não demorou muito até começar a apresentar as suas seleções ao público em espaços como o Qasbah, Trap, Three House, Mini Eco Bar, Garden, Mini Eco Bar, Doca do Cavacas. Participou na 10ª edição do Norte & Sul, e na Azáfama Eletrónica 2023 (Summer Opening). É no deep house, no house progessivo e melódico que consegue encontrar o equilíbrio perfeito entre o orgânico e o eletrónico, o visceral e o mental, o que torna a sua seleção musical tão cativante.

Tropical Beats by Calhau Beach Club

A 2ª edição das Tropical Beats by Calhau Beach Club arrancou oficialmente a 18 de maio e prolonga-se até setembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 16h00 e as 22h00. A agenda contempla diferentes ritmos musicais: as sextas-feiras serão para o chillout, os sábados dedicados ao disco sound e os domingos às batidas do reggae.