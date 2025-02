A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, amanhã, dia 20 de fevereiro, um concerto com o “Quarteto de Cordas Atlântico”. O evento terá lugar no Savoy Palace, pelas 21h00, oferecendo ao público um programa que atravessa diferentes épocas musicais, com obras de Mozart, Scott Joplin, Ennio Morricone e Carlos Gardel.

Formado no seio da Orquestra Clássica da Madeira, o Quarteto de Cordas “Atlântico” é composto por Natacha Guimarães e Joana Costa nos violinos, Marta Morera na viola d’arco e Jaime Dias no violoncelo. O concerto promete uma viagem sonora envolvente, num ambiente marcado pela elegância do Savoy Palace, consolidando a parceria cultural entre a Orquestra e o Grupo Savoy Signature.

Os bilhetes custam 20 euros e podem ser adquiridos na recepção do hotel.