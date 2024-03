A Semana do Mar do Porto Moniz tem data marcada para entre 22 e 28 de julho, e estão já confirmadas as primeiras presenças. O nortenho Pedro Abrunhosa irá atuar na sexta-feira, dia 26.

No ano em que se assinala o 30.º aniversário do lançamento do seu álbum de estreia, ‘Viagens’, Pedro Abrunhosa regressa à ilha da Madeira marcando presença no cartaz de um dos maiores eventos de verão da Região, que atrai, ano após ano, milhares de pessoas à costa norte durante a última semana de julho.

Sendo este um evento que aposta na promoção de artistas regionais, incluindo-os em cada um dos sete dias da sua realização, e permitindo que estes atuem para uma grande plateia, para sexta-feira, antes do espetáculo de Pedro Abrunhosa, a organização coloca no cartaz Elisa, a artista madeirense natural da Ponta do Sol que venceu o Festival da Canção em 2020.