Peça vencedora do Festival Carlos Varela em cena no Baltazar Dias

No dia 7 de abril, pelas 18h00, terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘Piripíri Extra Forte’, da autoria de Ana Pessoa, que foi a peça vencedora do Festival Carlos Varela do Clube de Teatro O Moniz.

‘Piripíri Extra Forte’ narra um encontro entre seis amigos durante um jantar cheio de surpresas e reflexões profundas sobre diversos assuntos da vida. Tudo começa quando David convida Rita para jantar e esta, por sua vez, traz consigo a amiga Patrícia, desconhecida dos autores convidados. Para completar o grupo, David convida Mário e Ricardo, este último acompanhado pela sua namorada, Diana.

Entre a pizza, o vinho e as conversas animadas, os amigos discutem desde temas triviais como azeitonas sem caroço até questões mais sérias como fascismo e exames. Ao longo da noite, repleta de confrontos, risadas e momentos picantes, questões mais profundas emergem: o que terá acontecido entre David e Rita? Quando é que uma verdadeira amizade se inicia? Qual é a verdadeira importância do amor?

No palco, as personagens ganham vida através dos autores: Vítor Rodrigues como David, Júlia Nóbrega como Patrícia, Estela Martins como Rita, João Caires como Ricardo, Tatiana Faria como Diana e Tomás Correia como Mário, com a participação de João Caires como Ivo e os figurantes Ana Margarida, Bruna Vieira, Catarina Fernandes e Madalena Magalhães.

A peça, dirigida por Vanda Caixas, promete envolver o público numa experiência teatral única, com uma encenação que cativa e uma cenografia que transporta os espectadores para o ambiente descontraído do jantar entre amigo. Os figurinos e caracterização, cuidadosamente elaborados por Vanda Caixa, Ana Cristina Afonso e Filipina Moutinho, complementam a atmosfera da história, tornando-a ainda mais envolvente e memorável.

A apresentação é de entrada gratuita mediante levantamento de bilhete.